Projectontwikkelaar: 'Zie weinig terug van Historisch Coevorden'

COEVORDEN - Het oude postkantoor in Coevorden krijgt een nieuwe invulling. Ontwikkelaars Peter van Dijk en Jaap ten Hoor gaan vijf appartementen in het gebouw realiseren.

Geschreven door Janet Oortwijn

Monument

Na een proces van twee jaar met onder meer de gemeente, Monumentenzorg en een regionale monumentencommissie is dit uit de bus gekomen. Ook moest er een historisch bouwrapport komen, omdat het om een monumentaal pand gaat.



De gemeente, Ten Hoor en architectenbureau Room uit Emmen gaven vanmiddag een presentatie op het gemeentehuis. Oorspronkelijk was het eerst het idee om twaalf appartementen in het postkantoor te maken, maar dit aantal is nu dus verminderd.



"Ruud Room, de architect, zei dat het monumentale pand veel beter tot zijn recht komt als we het aantal appartementen minderen", zegt Ten Hoor. "Daar was ik het mee eens en van de tekeningen die hij had gemaakt, werden we enthousiast van."



Bezwaar maken kan nog zes weken

De vergunning voor de vijf appartementen in het postkantoor is aangevraagd. Deze ligt zes weken ter inzage bij het gemeentehuis en omwonenden kunnen daar eventueel bezwaar op maken. "Maar ik verwacht niet dat dat gebeurt", zegt Ten Hoor zelfverzekerd.



Waterschapsgebouw

Voor het oude waterschapshuis, dat achter het postkantoor ligt, zijn Ten Hoor en Van Dijk ook bezig met plannen. Ook daar komen waarschijnlijk vijf appartementen in. "We hebben daar nog een discussie of dat een zadeldak moet worden of een plat dak", zegt Ten Hoor. Als dat afgerond is samen met de koop van het bouw, wordt er een vergunning bij de gemeente Coevorden aangevraagd.



Tentoonstelling

De ontwikkelingen van de plannen van het Rabobank-gebouw, het Citadelpunt en de notaristuin worden na de zomer weer opgepakt. De ontwikkelaars en de gemeente willen eerst van inwoners weten wat zij voor ogen hebben. Daarom komt er deze zomer een tentoonstelling met beelden van Coevorden tien jaar geleden, om de inwoners te inspireren en te enthousiasmeren.



Terugkomst haven

"Wat mij betreft komen er weer historische elementen van Coevorden", zegt Ten Hoor. "Als ik op de N34 rij, zie ik borden van Historisch Coevorden, maar daar zie ik weinig van. Als het aan mij ligt, komt de haven weer terug."