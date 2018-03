Deel dit artikel:











Inwoners Meppen willen einde aan verkeersoverlast in hun dorp Vrachtverkeer op de Mepperstraat in Meppen. foto: Bert Huguenin

MEPPEN - Steeds meer inwoners van Meppen ervaren overlast van het toenemende vrachtverkeer over de Mepperstraat. Dorpsbelangen vindt het hoog tijd dat de gemeente Coevorden in actie komt onder het motto: belofte maakt schuld.

Geschreven door Steven Stegen

Want in 2007 speelde de problematiek ook al, zo blikt Jan Tienstra van Dorpsbelangen terug.



“De gemeente wilde de aanpak van de weg combineren met het vervangen van het riool. Maar toen kwam de crisis en ging het allemaal niet door. Nu er weer geld is, vinden we dat wij alsnog aanspraak kunnen maken op verbeteringen aan de weg", zegt Tienstra.



Volgens Dorpsbelangen rijden er steeds meer vrachtwagens door het dorp, onder andere voor het aanleveren van grondstoffen voor een vergister in Mantinge. Tienstra: “Als de vrachtwagens leeg weer over de verhogingen gaan, geeft dat behoorlijke geluidsoverlast.”



Gevaarlijk

Geluidsoverlast en drukte zijn niet de enige problemen. “Mensen willen hier ook gewoon kunnen lopen of fietsen. Dat is nu soms erg gevaarlijk”, stelt Bert Huguenin, die aan de Mepperstraat woont. Hij krijgt bijval van Agnes van Eupen. Haar woning staat maar enkele meters van de weg. “Het woont hier prachtig, maar dat verkeer is wel een probleem.”



Wat er precies moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het liefst ziet Dorpsbelangen een compleet nieuwe weg, met een dorpse uitstraling. “Zoals ze dat in Gasteren hebben gedaan. Dat is erg mooi”, vindt Tienstra. “Maar als het goedkoper moet, dan kun je met andere belijning of met speciale stroken ook best veel doen.”



Geen toezeggingen

Maandagavond voert Dorpsbelangen overleg met het college van B en W, dat dan naar Meppen komt in het kader van de dorpenronde. Wethouder Jeroen Huizing wil nog geen toezeggingen doen. “Maar als er zo veel overlast wordt ervaren, dan moeten we daar wel samen naar kijken.” Huizing geeft wel aan dat een complete herinrichting van de straat niet aan de orde is.