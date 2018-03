Deel dit artikel:











Kjeld Nuis naar Zweden voor snelheidsrecordpoging Kjeld Nuis wil een snelheidsrecord vestigen (foto: EPA/ Kimimasa Mayama)

SCHAATSEN - Schaatser Kjeld Nuis uit Emmen gaat in Zweden proberen een snelheidsrecord neer te zetten. Op een 1.500 meter lange baan en met hulp van een auto moet hij een wereldrecord vestigen.

In samenwerking met Erben Wennemars en energiedrankfabrikant Red Bull gaat Nuis onder ideale omstandigheden testen hoe hard hij kan gaan.



Ideale omstandigheden

In Luleå in Zweeds Lapland wordt een natuurijsbaan vrijgehouden waarop Nuis 1.500 meter rechtdoor kan schaatsen. Een auto met een windscherm zal voor Nuis gaan rijden om de luchtweerstand weg te nemen. Daarnaast krijgt hij een speciaal pak aan en worden de schaatsen wellicht anders afgesteld.



Tachtig? Negentig? Honderd?

Normaal ligt de topsnelheid rond de zestig kilometer per uur, maar Nuis geeft aan niet te weten hoe hard hij onder ideale omstandigheden zou kunnen gaan. "Ga ik richting de tachtig, negentig of misschien wel honderd kilometer per uur?", vraagt Nuis zich af.



Wanneer Nuis de recordpoging gaat ondernemen is nog niet precies bekend. Een woordvoerder van Red Bull denkt dat de poging, afhankelijk van het weer, eind maart of begin april zal gaan plaatsvinden.