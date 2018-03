Deel dit artikel:











Drents Museum pakt uit met Nubische objecten uit Boston 'Masker van koningin Malakaye' (foto: Harvard University-Boston, Museum of Fine Arts) 'Shawabti van koning Senkamanisken' (foto: Museum of Fine Arts, Boston)

ASSEN - Het Drents Museum krijgt er met 'Nubië - Land' een nieuwe tentoonstelling bij. De voorwerpen zijn eigendom van het Museum of Fine Arts uit Boston. Harry Tupan, directeur van het museum, tekende onlangs het contract in Boston en is in zijn nopjes met de objecten.

"Het is altijd mooi als je schoonheid naar Drenthe kunt brengen. In dit geval is dat vanuit Amerika, en met succes mag ik zeggen", zegt Tupan. "Ik denk dat we een mooi curriculum hebben met grote tentoonstellingen en dat we een professionele indruk maken. Vandaar dat ons zo nu en dan zoiets gegund wordt."



Zwarte farao's

Nubië lag in het huidige Soedan. In de vorige eeuw hebben Amerikanen daar veel opgravingen gedaan. Als beloning mochten ze delen van de collectie meenemen, vertelt Tupan.



"Het begin van de Nijl ligt in dat gebied en daar zijn heel belangrijke culturen ontstaan. Bijvoorbeeld de Egyptische, met onder meer Cleopatra. Iets zuidelijker had je de cultuur met de zwarte farao's. Dat beslaat een tijdperk van 2.500 voor Christus tot circa 300 na Christus en daar maken we de tentoonstelling over."



Favoriet oog

Volgens Tupan zitten er prachtige exemplaren bij de voorwerpen die het Drents Museum tentoon gaat stellen. "Bijvoorbeeld een geëmailleerd oog. Eentje dat wel tien tot twintig keer zo groot is als ons eigen. Absoluut mijn favoriet.



De tentoonstelling is vanaf december in het Drents Museum te bewonderen.