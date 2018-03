Oud-burgemeester Assen nieuwe burgervader van Huizen

ASSEN/HUIZEN - Sicko Heldoorn (61), oud-burgemeester van Assen, is de nieuwe burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Huizen.

Daar volgt hij Fons Hertog op, die volgens Omroep NH moest vertrekken na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.PvdA'er Heldoorn was van 2008 tot en met 2013 burgemeester van Assen, maar werd niet herbenoemd voor een tweede ambtstermijn. Zijn termijn werd niet verlengd nadat de vertrouwenscommissie het vertrouwen in hem opzegde. De reden daarvoor werd niet bekendgemaakt.Daarna werd hij waarnemend burgemeester van Dantumadiel in Friesland. Ook daar was hij omstreden vanwege een moeizame relatie met de gemeenteraad. Daardoor mislukte een fusie met buurtgemeentes. Hij zou een 'verborgen agenda' hebben.In Huizen komt hij opnieuw voor eenzelfde situatie te staan. De provincie Noord-Holland wil dat Huizen fuseert met Laren en Blaricum, maar dat willen de gemeenteraden niet.Heldoorn begint op 12 maart aan zijn nieuwe baan.