Buurtbewoners gematigd positief over nieuwe plannen oude gemeentehuis Eelde

EELDE/PATERSWOLDE - De gemeente Tynaarlo en projectontwikkelaar Jacob Paas hebben nieuwe plannen gepresenteerd voor het oude gemeentehuis in Eelde.

De plannen werden gepresenteerd op een informatieavond voor de buurt, waar zo’n tachtig geïnteresseerden op af kwamen.Paas wil in het monumentale pand negentien zorgappartementen bouwen voor ouderen met dementie. Voor de realisatie daarvan wordt er veel rekening gehouden met de monumentale status van het pand en hoeft er relatief weinig aan het gebouw te veranderen.Achter het oude gemeentehuis wil Paas nog meer appartementen bouwen voor mensen die zorg nodig hebben. Hoe die plannen er precies uit komen te zien, wordt pas later precies duidelijk.De buurtbewoners waren een stuk enthousiaster dan twee jaar geleden, toen er voor het eerst plannen werden gepresenteerd. Toen kwam er verzet van de buurt, omdat het ontwerp volgens hen te groot was en niet paste in de omgeving. Nu zijn de omwonenden enthousiaster. “Voor dit gebouw ziet het er goed uit. Wat betreft de nieuwbouw is het nog even afwachten”, aldus een buurtbewoner.De projectontwikkelaar heeft een duidelijke geste gemaakt naar de buurt. Zo wordt de nieuwbouw minder hoog en zal de tuin met daarin een grote vijver in ere worden hersteld. “Wij zijn ook bezig om die tuin langzamerhand wat aan te pakken en te fatsoeneren. Wij hopen dat de buurt dat ook positief oppakt en ook met ons meegaat”, aldus Paas.De buurtbewoners worden volgende maand door de gemeente Tynaarlo en de projectontwikkelaar bijgepraat over het definitieve plan.