OM wil tbs Asser brandstichter wederom met jaar verlengen

ASSEN - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt wordt de tbs-behandeling van een 33-jarige man uit Assen verlengd. In 2006 stichtte hij samen met een vriend drie branden in Assen en Ubbena.

De Assenaar kreeg in 2008 twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. In de nacht van 9 op 10 augustus 2006 stichtte hij samen met een vriend brand in een loods van een tuincentrum in Ubbena.Later gingen Chinees restaurant Jasmijn Garden in Assen en een naastgelegen leegstaande boerderij in vlammen op. Ook deze branden bleken de mannen te hebben aangestoken. Een poging brand te stichten in een flat aan de Smetanalaan in Assen mislukte.De 33-jarige Assenaar was al vanaf zijn twaalfde drugsverslaafd en lijdt aan meerdere psychische stoornissen. Al sinds 2014 wordt de tbs ieder jaar met een jaar verlengd. De officier van justitie wilde eerst dat de tbs dit jaar met twee jaar verlengd werd, omdat er vorig jaar een ‘ernstig incident’ heeft plaatsgevonden.Tijdens de zitting in de rechtbank in Assen paste hij zijn eis echter aan naar één jaar. “Ik denk niet dat we volgend jaar al toe zijn aan een voorwaardelijke beëindiging, maar er zijn ontwikkelingen en veel en goede plannen.”De rechtbank doet op 21 maart uitspraak.