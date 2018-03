SVBO maat te klein voor Urk: bekertoernooi voorbij

VOETBAL - Aan het bekertoernooi van SVBO kwam woensdagavond een snoeihard einde. Op eigen veld ging de zondageersteklasser over de knie van zaterdaghooofdklasser Urk. Het werd 0-5.

Alcides overtuigend naar laatste 8 in beker

Door de uitschakeling van SVBO zit er nog maar één Drentse club in het bekertoernooi en dat is Alcides."Urk was overduidelijk een maat te groot voor ons", erkende SVBO-doelman Lennon Ebeltjes.Menig toeschouwer had zijn of haar stekkie langs het veld pas gevonden toen SVBO al met 3-0 achterstond. Urk startte namelijk furieus. In een razend tempo, met vlot combinatievoetbal, werd de thuisclub van het kastje naar de muur gespeeld. Binnen een minuut scoorde Riekelt Nentjes de 0-1. Amper twee minuten later zorgde Gerrit Tol voor de 0-2 en weer twee minuten later schoot Hessel Snoek de 0-3 achter de kansloze Ebeltjes.Nadat de Urker storm was geluwd kwamen er ook wat kansen voor SVBO. Twain Waidijk zag een gevaarlijk schot gekeerd worden door Urk-doelman Kornelis Koffeman en een vrije bal van Maarten Wielens belandde op de lat. De Bargeroostervelders verdienden voor rust een treffer, maar kregen er geen.Ook in de tweede helft kreeg de thuisclub nog twee mogelijkheden om de spanning terug te brengen. De grootste was voor invaller Ronald Gerdes, maar ook hij stuitte op Koffeman. Toen halverwege de tweede helft Gerrit Tol zijn tweede van de avond maakte gaf SVBO de moed op. Een afstraffing dreigde, maar die bleef de ploeg van trainer Rolf Veneboer (enigszins) bespaard. Alleen Klaas Romkes wist het net nog een keer te vinden: 0-5.Door de bekeruitschakeling van SVBO zit er nog maar één Drentse club in het toernooi en dat is Alcides. De Meppelers wonnen dinsdagavond op overtuigende wijze bij LAC Frisia en bereikten zo de laatste 8 in de noordelijke districtsbeker.Zes clubs hebben zich inmiddels geplaatst voor de kwartfinale van de districtsbeker: Flevo Boys, Urk, Drachtster Boys, Pelikaan S, Alcides en bekerhouder Staphorst.Hieronder alle uitslagen van de gespeelde duels in de 1/8e finales:LAC Frisia 1883 – Alcides 0-5Oranje Nassau – Drachtster Boys 2-4Staphorst – BCV 8-1Zeerobben – Pelikaan S 1-1 (Pelikaan S. wint na penalties)Be Quick 1887 2 – Flevo Boys 1-4SVBO – Urk 0-5vanavond:SC Stadspark – FVC13 maart:VC Trynwalden – Be Quick Dokkum