Pascal Zegwaard van AVO naar concurrent OWK Pascal Zegwaard (foto: website AVO Assen)

KORFBAL - Pascal Zegwaard, de huidige hoofdcoach van korfbalvereniging AVO Assen, heeft een nieuwe club gevonden. Volgend seizoen is de Drent trainer van OWK uit het Friese Oostwold.

De 40-jarige Assenaar is bezig aan zijn vierde seizoen bij AVO, nadat hij de overstap maakte van ROG uit Groningen. In december vorig jaar liet het AVO-bestuur weten dat het contract van Zegwaard niet werd verlengd.



Overgangsklasse

Net als AVO speelt OWK zowel in de zaal als op het veld in de Overgangsklasse A. Beide teams zijn momenteel samen nog in de race om de titel in de zaal, samen met koploper Mid-Fryslân.



Komend weekeinde valt tijdens de laatste speelronde de beslissing.