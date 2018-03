Minister gaat in gesprek met omwonenden lelievelden in Westerveld

Mininster Schouten gaat in gesprek over lelieteelt (foto: pixabay.com)

DEN HAAG - Minister Schouten van Landbouw en staatssecretaris Van Veldhoven gaan in de gemeente Westerveld in gesprek met omwonenden van gronden waar lelies worden geteeld.

Dat heeft de minister toegezegd na vragen van de Partij voor de Dieren (PvD) tijdens een debat gisteravond in de Tweede Kamer. In de gemeente Westerveld worden bij de teelt van lelies gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt en veel omwonenden maken zich daar zorgen over."De regels beschermen veel te veel de producenten en veel te weinig de volksgezondheid", zegt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvD. "Bij de lelieteelt wordt een zwaar giftig middel gebruikt en toxicologen waarschuwen dat je ernstige klachten aan de luchtwegen kunt krijgen. Het is dus terecht dat mensen zich zorgen maken.""Er loopt een blootstellingsonderzoek en de resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht. Het kabinet wil daarop wachten, we hopen dat er dan echt maatregelen genomen gaan worden", vertelt Ouwehand. "In de tussentijd gaan de bewindslieden in gesprek met omwonenden, zodat ze goed weten welke zorgen er leven."