Brand in voormalig Avebe-pand in Veenoord onder controle De brandweer kan niet goed bij het vuur komen (Foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

VEENOORD/NIEUW-AMSTERDAM - In een loods van het voormalige Avebe-pand in Veenoord woedt brand in een bult koffiedik. Daardoor waren er vanochtend grote rookwolken boven het dorp te zien

De brand ontstond vermoedelijk door broei. Omdat het opgeslagen koffiedik achterin een loods ligt opgeslagen, kan de brandweer er moeilijk bij komen.



Er is een shovel ingezet om het koffiedik naar buiten te rijden. Hier kan het met schuim worden geblust door de brandweer. Volgens een woordvoerder is de brand onder controle.