Drents Museum in Iran: 'We krijgen lang verborgen schatten in Assen te zien' Het topstuk van de expositie die naar Assen komt, de gouden kelk (foto: Annelies Hemeltjen/RTV Drenthe) RTV Drenthe-verslaggever Annelies Hemeltjen mee op reis naar Iran (foto: RTV Drenthe) Journalisten reizen met museum en correspondent Thomas Erdbrink door Iran (foto: Annelies Hemeltjen/RTV Drenthe) Correspondent Thomas Erdbrink hoopt dat zowel Nederland als Iran veel aan de gedeelde expositie hebben (foto: Annelies Hemeltjen/RTV Drenthe)

TEHERAN – Het Drents Museum maakt zich klaar voor de nieuwe grote tentoonstelling ‘Iran: Bakermat van de Beschaving’. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een van de oudste culturen van de wereld en wordt 17 juni geopend.

Deze week reist het Drents Museum samen met journalisten door Iran om te kijken waar de objecten van de tentoonstelling vandaan komen. RTV Drenthe reist mee.



'Geweldige schatten'

De tentoonstelling beslaat de periode van 7000 voor Christus tot 1700 na Christus en laat de Iraanse cultuurgeschiedenis zien. “We krijgen geweldige schatten te zien die lang voor de Westerse wereld verborgen zijn gebleven. Het gaat in totaal om zo’n tweehonderd objecten van aardewerk, speksteen en veel goud. Voor veel mensen is Iran nog een grote onbekende”, zegt conservator Vincent van Vilsteren van het Drents Museum.



National Museum of Iran

Voor de tentoonstelling werkt het Drents Museum samen met het National Museum of Iran in Teheran. “We zijn heel blij dat onze collega’s van het Drents Museum hier in Teheran zijn. Dit is het begin van een goede samenwerking,” zegt Dr. Jebrael Nokandeh, directeur van het National Museum.



In het museum liggen de stukken die naar Assen gaan, waaronder een gouden drinkbeker. Dit is het topstuk van de tentoonstelling. De beker komt uit de periode van de Achaemeniden, van 500 tot 300 voor Christus, en is gevonden in de Iraanse stad Hamadan.



Slecht imago

Thomas Erdbrink is al jaren correspondent in Teheran en bekend van onder meer het VPRO-programma Onze Man in Teheran. Hij denkt dat de tentoonstelling in Assen erg belangrijk is voor Iran. “De inwoners van Iran zijn zich bewust van hun slechte imago in de rest van de wereld. Daarom willen ze heel graag de mooie dingen van het land laten zien. Je kunt hier als toerist goed naartoe en er zijn veel historische plekken. Daar zijn ze hier heel trots op en die oudheden willen ze laten zien.”



Erdbrink wil ook graag de tentoonstelling in Assen zien. “Het gebeurt bijna nooit dat een museum in Iran samenwerkt met een buitenlands museum en daarom is het bijzonder dat er zo’n grote tentoonstelling in Assen komt. Ik kom graag naar Assen om het te bekijken.”