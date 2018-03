Stelling: Kappers zijn niet geschikt om huiselijk geweld te signaleren

ASSEN - Kappers moeten letten op tekens die wijzen op huiselijk geweld. Dat vindt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul, die zelf tijdens een eerdere relatie slachtoffer was van huiselijk geweld.

Volgens Van den Hul moeten kappers tijdens hun opleiding leren hoe ze moeten omgaan met signalen van huiselijk geweld bij hun klanten. Dat zegt ze tegen het AD . Haar voorstel staat in de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij'. Vandaag overhandigt ze de nota aan premier Rutte.Maar is een kapper geschikt om een blauwe plek, bijvoorbeeld in iemands nek, te herkennen als huiselijk geweld? Of moet een kapper gewoon doen waar hij goed in is: het knippen van haren?