'Feministe Aletta Jacobs stond achter het aanrecht in Hollandscheveld' Aletta Jacobs (foto: collectie Albert Metselaar)

HOLLANDSCHEVELD - In Hollandscheveld wordt vandaag op Internationale Vrouwendag een plaquette voor Aletta Jacobs onthuld. De feministe van het eerste uur blijkt een aantal maanden in het dorp te hebben gewoond.

"Uit archiefonderzoek komt naar voren dat ze in Hollandscheveld heeft gewoond toen ze zestien was. Dat was een in de cruciale periode in haar leven waarin ze zich voorbereidde op haar studie", vertelt historicus Albert Metselaar.



Aanrecht

"Haar zus Marianne Jacobs was getrouwd met de dokter van Hollandscheveld. Aletta is daar naartoe gekomen toen haar zus een moeizame zwangerschap doormaakte. Aletta deed het huishouden en ving de rest van de kinderen op", weet Metselaar. "De latere feministe stond daar dus achter het aanrecht."



Feministe

"In principe hadden vrouwen geen rechten in die tijd", zegt auteur Marga Zwiggelaar. "Vrouwen mochten met een beetje geluk naar de ulo, maar niet naar de hbs. Aletta was de eerste vrouw die op de hbs werd toegelaten als toehoorster. En ze was de eerste vrouw die afstudeerde aan een Nederlandse universiteit. Ze heeft zich ook ingezet voor het kiesrecht voor vrouwen."



Plaquette

Dat Aletta Jacobs in Hollandscheveld heeft gewoond, weet volgens Metselaar niemand. "Het is iets om trots op te zijn, iets bijzonders om aan het publiek te vertellen. We gaan daarom bij de dokterswoning een plaquette onthullen met de naam van Aletta Jacobs en namen van andere historische figuren die in de dokterswoning hebben gewoond."