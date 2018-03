Deel dit artikel:











Vacature: RTV Drenthe zoekt een Hoofd Mediatechniek-ICT Word jij ons nieuwe Hoofd Mediatechniek-ICT?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.







Hoofd Mediatechniek/ICT (36 uur) m/v





Wat ga je doen?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de afdeling Mediatechniek/ICT. Je initieert, coördineert en implementeert ICT en technische (innovatieve) projecten. Je rapporteert hierover aan de directie en verzorgt de interne communicatie.



Je vertaalt (toekomstige) ontwikkelingen naar interne processen, coördineert de activiteiten van de afdeling en stuurt de medewerkers aan bij implementatie. Tevens ben je lid van het managementteam en adviseer je het management over ontwikkeling, innovatie en uitvoering van nieuw, bestaand technisch en ICT beleid. Je werkt mee aan het meerjaren-beleidsplan en stelt de technische meerjaren-investerings begroting op.



Wie ben jij?

Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan multidisciplinaire teams. Je hebt HBO/WO werk- denkniveau. Tevens heb je kennis van Mediatechniek en ICT. Daarnaast ben je enthousiast en proactief ingesteld. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je hebt bij voorkeur affiniteit met media- en journalistieke organisaties.



Wat bieden wij?

Wij bieden een enthousiast team en een werkplek in de mooiste provincie van Nederland. De functie wordt gehonoreerd volgens de omroep cao.



Interesse?

Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Dink Binnendijk, Directeur/Hoofdredacteur tel: 0592 - 33 80 80.



Heb je interesse in deze functie stuur dan



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! Voor onze afdeling Mediatechniek/ICT zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedrevenIn deze functie ben je verantwoordelijk voor de afdeling Mediatechniek/ICT. Je initieert, coördineert en implementeert ICT en technische (innovatieve) projecten. Je rapporteert hierover aan de directie en verzorgt de interne communicatie.Je vertaalt (toekomstige) ontwikkelingen naar interne processen, coördineert de activiteiten van de afdeling en stuurt de medewerkers aan bij implementatie. Tevens ben je lid van het managementteam en adviseer je het management over ontwikkeling, innovatie en uitvoering van nieuw, bestaand technisch en ICT beleid. Je werkt mee aan het meerjaren-beleidsplan en stelt de technische meerjaren-investerings begroting op.Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan multidisciplinaire teams. Je hebt HBO/WO werk- denkniveau. Tevens heb je kennis van Mediatechniek en ICT. Daarnaast ben je enthousiast en proactief ingesteld. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je hebt bij voorkeur affiniteit met media- en journalistieke organisaties.Wij bieden een enthousiast team en een werkplek in de mooiste provincie van Nederland. De functie wordt gehonoreerd volgens de omroep cao.Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Dink Binnendijk, Directeur/Hoofdredacteur tel: 0592 - 33 80 80.Heb je interesse in deze functie stuur dan voor 21 maart 2018 je sollicitatie met cv naar de afdeling P&O , o.v.v. Hoofd Mediatechniek/ICT.