Toch geen slachthuis voor stier die vrouw aanviel op Wapserveld

WAPSE - De vrouw die afgelopen zondag werd aangevallen door een Sayaguesa-stier in het Wapserveld, kwam te dicht bij het dier. Daarom wordt de stier voorlopig nog niet naar het slachthuis gebracht.

Natuurmonumenten waarschuwt bezoekers van het Wapserveld minimaal 25 meter afstand van de runderen te bewaren. "Wij hebben met het slachtoffer gesproken en daaruit bleek dat zij te dicht bij de stier kwam", zegt boswachter Ruud Kreetz.In eerste instantie vond Peter van Geneijgen, die eigenaar is van de kudde, dat het dier moest worden geslacht na de aanval. Maar volgens Kreetz vertoont het dier geen afwijkend gedrag. "We hebben de stier afgezonderd en met enkele andere jongere stieren samen gezet. Daarbij kijken wij of hij zich anders gedraagt dan andere runderen en hoe hij reageert op mensen. Daarvoor nemen we rustig de tijd. Maar vooralsnog is er geen enkele aanleiding om hem naar de slager te brengen."In het Wapserveld leeft een kudde van ongeveer zestig Sayaguesa-runderen. Dit is een zeldzaam koeienras, waar wereldwijd slechts zes- tot zevenhonderd van zijn. In Spanje werd het dier vooral gebruikt als trekdier. Tegenwoordig is het vooral in trek bij boeren die natuurgebieden laten begrazen.De kudde in het Wapserveld leeft in het wild en vertoont daarom natuurlijk gedrag. "Wij waarschuwen in het park via borden en bijvoorbeeld de site op te letten voor de dieren", zegt Kreetz. "Kom niet binnen een afstand van 25 meter. Als zo'n rund schrikt en zich omdraait, dan staat hij plotseling wel erg dichtbij. Voer ze ook niet, want dan gaan ze aan mensen wennen. En ga natuurlijk niet tussen een kalf en een koe in staan."Naast oppassen voor de runderen moeten bezoekers ook opletten voor bijvoorbeeld adders. Volgens de boswachter is het niet eng: "Je kunt rustig op een afstand kijken. Dat is niet gevaarlijk. De kans op een besmette tekenbeet is veel groter."