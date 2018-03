Deel dit artikel:











'Schrappen van de 5-minutenregistratie is goed nieuws voor wijkverpleegkundigen' Een wijkverpleegkundige aan het werk (foto: ANP/Koen Suyk)

DEN HAAG/HOOGEVEEN - De zogeheten 5-minutenregistratie voor wijkverpleging wordt geschrapt. Daar zijn ze blij mee bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg in Hoogeveen.

De wijkverpleegkundigen willen al langer van de registratie af. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft nu aangegeven dat hij de zorg wil vernieuwen en hij begint met het schrappen van de registratie.



Actie gevoerd

Wijkverpleegkundige Rianne Mensink van Beter Thuis Wonen Thuiszorg in Hoogeveen: "We hebben vorig jaar op 20 november een actiedag gehouden om van die administratieve rompslomp af te komen en we zijn blij dat er nu aandacht voor is bij de overheid."



"De 5-minutenregeling houdt in dat je iedere vijf minuten moet registreren wat je bij een cliënt hebt gedaan, je moet alles over een cliënt tot in detail rapporteren op papier en dat kost ontzettend veel tijd", aldus Mensink. "Het kost je meerdere uren per dag om bij te houden en dat is tijd die je niet aan daadwerkelijke zorg kunt besteden."



Hoe het schrappen van de 5-minutenregistratie in de praktijk gaat uitpakken is nog niet bekend, zegt Mensink. "Daar moet nog vorm aan gegeven worden. Want je moet wel voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving. Ik hoop dat een flink aantal zaken geschrapt gaat worden en dat eindelijk eens wordt uitgegaan van de kunde en kennis van de wijkverpleegkundigen. "