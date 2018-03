Hulp uit alle hoeken voor vernield volkstuincomplex Emmen: 'Dat is hartstikke mooi'

EMMEN - Hekwerk en nieuw plastic. Uit alle hoeken krijgen de tuinders van volkstuinencomplex Moeder Aarde in Emmen hulp aangeboden om de schade te herstellen.

Afgelopen tijd waren vandalen op het terrein aan de Oude Meerdijk actief. Zo werd bij acht kassen het plastic kapot gesneden en deuren opengebroken. Gasflessen en een verwarming werden gestolen."Het was echt vreselijk om te zien toen wij hier vorige week kwamen", zegt tuincommissaris Achmed Akis. "Ik heb hier geen woorden voor." Vorige week dinsdag sloegen de vandalen voor het eerst toe. De twee nachten erop was het ook raak.Het is gissen wie hierachter zit(ten). "De politie helpt ons goed mee en ze komen elke dag wel even langs", zegt voorzitter Harrie Dreves. "Maar we hebben geen idee wie dit heeft gedaan." Er worden maatregelen genomen, maar welke dat zijn blijft geheim. "We willen geen slapende honden wakker maken."De schade loopt in de duizenden euro's. "Er zijn acht kassen vernield en er zit voor ongeveer 600 euro aan plastic omheen. Dus reken maar uit", zegt Dreves.De kosten komen op het bordje van de eigenaar. "Het kan niet verzekerd worden, omdat het te kwetsbaar is", legt de voorzitter uit.Het gebeurt wel vaker dat er vernield wordt op een volkstuincomplex. "Hier ook, maar het was nog nooit zo extreem."Het nieuwe plastic wordt vanmiddag opgehaald. En komende weken opnieuw op de kassen gemaakt. "We zijn wel bang dat diegene weer terugkomt", zegt Akis. "Maar we willen door met z'n allen en gaan er weer wat moois van maken. We zijn heel blij met alle hulp en vrijwilligers die zich aanbieden."