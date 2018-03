NLdoet is begonnen (foto: Josien Feitsma)

In heel het land steken talloze vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de landelijke actiedag NLdoet. Ook in de Drentse natuur zijn er vandaag veel mensen actief om allerlei klussen te doen.

ROEG! laat via deze liveblog zien wat er de hele dag gebeurt in de Drentse natuur. Wil je jouw tweets of Instagramfoto's hier terugzien? Gebruik dan #roegdoetmee.