Bloemen en planten herkennen met de Stinzenapp De krokussen laten zich alweer volop zien in Drenthe (foto: IVN-KNNV Assen)

Krokussen, sneeuwklokken, lenteklokken, holwortels, hyacintachtigen, steken massaal hun kopjes weer boven de aarde. Nu de lente is doorgebroken zie je overal bolletjes bloeien.

Op oude landgoederen zijn die bloemen vaak verwilderd en worden ze stinsenplanten genoemd. Ze horen eigenlijk niet in ons land thuis, maar weten zich hier zonder problemen prima te handhaven.



Uit het zuiden

Heilien Tonckens is krokuskenner en volgens haar zijn de bloemen hier vanuit Zuid-Europa naartoe gebracht. Die bloemen weten zich hier vervolgens enorm goed te handhaven en voort te planten.



In onze provincie hebben bijvoorbeeld de landgoederen bij De Wijk een rijke stinsenflora. In Assen zijn de krokussen van de Oversingellaan bekend. Het zijn bijna allemaal bolgewasjes en dat is volgens Tonckens niet voor niets.



"Een bolletje, kon je honderd, honderdvijftig, tweehonderd jaar geleden natuurlijk heel gemakkelijk even meenemen. Een stuk gemakkelijker in ieder geval dan grote planten.



Stinsenapp

Voor wie benieuwd is om wat voor planten het nou gaat, is er sinds kort een app. Met die 'Stinzenflora'-app (op z'n Fries gespeld), kun je de bloemen leren herkennen en ook leren over de geschiedenis van de stinsen in Nederland.