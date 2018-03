Deel dit artikel:











Wens ongeneeslijk zieke Geert gaat in vervulling Geert in de woonkamer met uitzicht op zijn nieuwe 'leenmotor' (Foto: familie Geert)

SMILDE - Een jaar geleden veranderde het leven van de 15-jarige Geert Cazemier en zijn familie drastisch. In januari 2017 werd een hersenstamtumor bij hem ontdekt, in de hevigste en meest agressieve vorm die er is. Zijn buurvrouw doet er nu alles aan om zijn laatste wens in vervulling te laten gaan: de aanschaf van een crossmotor.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Het begon met een beetje scheel kijken", vertelt buurvrouw Mascha van der Lubbe. "Toen ging hij naar de dokter en een week later kreeg hij de diagnose dat hij een hersenstamtumor heeft. Ook nog eens in de meest heftige vorm." De hele familie kwam in een rollercoaster aan ziekenhuisbezoeken terecht. Buurvrouw Mascha stond hen bij.



Hartewens Geert

De buurvrouw ziet de familie lijden en wil iets voor ze doen. Ze stapte naar een Drentse ondernemer en sloot een deal. Nu staat er een crossmotor, een Yamaha 125 YZ in de woonkamer bij Geert. Ruim zeven weken lang mag de motor daar staan, in de hoop dat Geert nog zo lang leeft.



Er zelf op crossen zal nooit meer gebeuren, maar zo hoopt Mascha de grote wens van haar buurjongen toch te kunnen vervullen. “Dit is Geert zijn hartenwens", vertelt Mascha. “Als ik hiermee een kleine glimlach op zijn gezicht kan geven en Geert toch een doel kan geven om de dag door te komen, dan moet ik dat doen."



Geld inzamelen

Tegelijkertijd startte de buurvrouw de actie 'Hartewens Geert' op om geld in te zamelen. Als er 7.599 euro wordt ingezameld, mag Geert de motor houden. Maar omdat niemand weet tot wanneer Geert in hun midden zal zijn, is afgesproken om na zijn overlijden de motor terug te brengen.



Het geld waarvoor de motor wordt teruggekocht en het eventuele overige geld, wordt dan vervolgens op initiatief van Geert gedoneerd aan twee stichtingen: Stichting Against Cancer en Stichting Semmy.



De vijftienjarige Geert geeft voorlopig niet op. Afgelopen week is hij weer begonnen aan een

nieuwe bestralingsperiode van twee weken in het UMCG. Eind maart start hij met een nieuwe chemokuur. Dit allemaal ter verlenging van zijn leven, want beter wordt Geert niet meer.