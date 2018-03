Deel dit artikel:











Bijzondere archiefstukken gemeente Vries gevonden op zolder Johan Westerhof bladert door de archiefstukken (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Gemeentedocumenten onder het stof vandaan gehaald (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Begroting gemeente Vries (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

VRIES - Een bijzondere vondst op een zolder in Vries: archiefstukken van de gemeente uit de periode 1953 tot 1958.

Geschreven door Dylan de Lange

Het pand van Stichting Plaats de Wereld diende vroeger als gemeentewerf van de gemeente Vries. In 2014 is de stichting er gevestigd en een paar maanden geleden werd het pand gerenoveerd. Er kwamen zonnepanelen op het dak. Tijdens de werkzaamheden haalde Johan Westerhof van de stichting iets bijzonders onder het stof vandaan.



"Tussen de planken en balken op de zolder vond ik een doos met allerlei papierdocumenten. Ik moest er letterlijk een dikke laag stof van afblazen." De doos bleek allerlei gemeentestukken te bevatten, waaronder begrotingen. "Ik heb er eens doorheen gebladerd en er staan best interessante dingen in."



Salaris burgemeester en wethouders

Zo is het salaris van burgemeester Fielliettaz Goethart uit 1953 te vinden. Zijn jaarloon bedroeg ruim negenduizend gulden. Een wethouder kostte de gemeente dat jaar zo'n vijftienhonderd gulden. Beide functies zijn erop vooruitgegaan. Vandaag de dag verdient een burgemeester van een dergelijke gemeente ongeveer 90.000 euro per jaar. Een wethouder moet het met ruim 70.000 euro doen.



Overhandiging

"Het archiefmateriaal gaat terug naar de rechtmatige eigenaar", vertelt Westerhof. Wethouder Nina Hofstra komt de stukken morgen om 10.00 uur in ontvangst nemen.