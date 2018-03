Vriendin Koert Elders: Ik heb heel Gees bij elkaar geschreeuwd

ASSEN/GEES - “Het moge duidelijk zijn dat ik jullie met elke vezel in mijn lijf intens haat. En dat ik met elke vezel in mijn lijf heimwee voel naar Koert. Jullie hebben mij niet alleen mijn man ontnomen, maar ook mijn leven en mijn werk.” De woorden komen verbeten haar mond uit. De stem van de weduwe van de omgekomen Koert Elders klinkt helder, maar trillerig.

De rechtszaal in Assen is muisstil als ze haar slachtofferverklaring op de derde dag van het proces over de dodelijke overval in Gees voorleest. De vier mannen die worden verdacht van de overval op haar en haar vriend op 30 juni 2016 lijken steeds iets verder in elkaar te duiken, terwijl de weduwe spreekt.Sinds april 2001 was ze samen met Koert Elders en woonde ze bij hem. Ook hielp ze hem met zijn bungalowpark in Gees. “Hij was niet alleen mijn man, maar ook mijn maatje. Hij was mijn leven.”Koert omschrijft ze als een ‘intelligent en wijs man met humor’. “Op 30 juni 2016, nota bene mijn verjaardag, kwam aan ons geluk op brute, mensonwaardige wijze een einde.” Met hoorbaar veel moeite vertelt de weduwe over het geweld dat de drie daders gebruikten tegen Koert en haar grote angst toen ze mee moest om de kluizen met geld te openen en werd geslagen, omdat het niet snel genoeg ging.“Wat er is gebeurd, is met geen pen te beschrijven. Elk woord is een understatement. Te zien dat je man is vastgebonden, een snoer om zijn nek waaraan getrokken wordt. En hem dan je naam horen roepen. Met zoveel wanhoop in zijn stem”, snikt ze.Ook omschrijft ze haar wanhoop als ze, na het vertrek van de daders, de snoeren om zijn lichaam niet los krijgt. “Ik moest een schaar hebben. Toen ik terugkwam leefde hij niet meer. Ik heb heel Gees bij elkaar geschreeuwd.” Ze heeft posttraumatische stressklachten.De weduwe, die het na Elders’ dood niet langer kon verdragen om in zijn huis te blijven wonen, beschrijft haar leven als een leeg, zwart gat. Ze haalt fel uit naar de advocaat van een van de verdachten die tijdens een eerdere zitting suggereerde dat haar poging haar vriend te reanimeren mogelijk juist tot zijn dood heeft geleid. “Walgelijk en ver onder de gordel.”Het is een van de redenen dat ze het niet kan opbrengen de zitting op de andere dagen bij de wonen, naast de confrontatie met de verdachten, vertelt ze. Ze eist 1.194.000 euro schadevergoeding, omdat ze volgens haar advocaat Corinne Jeekel niet alleen de liefde van haar leven, maar ook haar inkomsten is kwijt geraakt. Het vakantiepark, waarvan de huisjes worden verhuurd aan Poolse arbeiders, is overgenomen door de jongste dochter van Elders.Zij eiste namens alle drie de kinderen ruim 13.000 euro schadevergoeding, omdat ze onder meer de begrafenis van hun vader moesten betalen. In hun slachtofferverklaringen spreken de dochters van Elders uit hoe kwalijk ze het vinden dat de verdachten zwijgen of, volgens hen, leugens vertellen.