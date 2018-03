Deel dit artikel:











FNV dreigt met stakingen als Arriva niet meewerkt Staat deze trein volgende week vrijdag stil? Als het aan FNV ligt wel, als Arriva niet meewerkt (Foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

HEERENVEEN/EMMEN - De kans dat het personeel van Arriva volgende week vrijdag gaat staken, is groot. FNV dreigt met het stilleggen van de treinen als de openbaar vervoerder niet over de brug komt in de cao-onderhandelingen.





Onderhandelingen

De onderhandelingen liggen al sinds januari stil. FNV en Arriva kunnen het niet eens worden over loonsverhoging, werkdruk en gelijke behandelingen van het niet-rijdend personeel. Arriva-machinisten zijn ook ontevreden, omdat zij minder verdienen dan collega's van de NS.



Het ultimatum van FNV aan de werkgevers verloopt vrijdag 16 maart om 12 uur.



Arriva verzorgt in Drenthe onder ander het het treinvervoer tussen Emmen en Zwolle.