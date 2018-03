Straffen tot 15 jaar geëist voor dodelijke overval in Gees

ASSEN/GEES - Voor de overval in juni 2016 in Gees heeft de officier van justitie 15 jaar celstraf geëist tegen Abdelhak B. (28) uit Amsterdam. Volgens hem is B. medeverantwoordelijk voor de dood van de 69-jarige Elders.

Dat geldt ook voor de 27-jarige Anouar K. uit België. Tegen hem eiste de officier 15 jaar gevangenisstraf. Hij en B. hebben altijd ontkend dat ze in Gees zijn geweest.De Antwerpenaar Yero V. (22) hoorde 13 jaar cel eisen. Hij heeft bekend dat hij een van de daders was. De officier van justitie vindt bewezen dat de mannen zich hebben schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag op Elders.Tegen Fidan J. eiste de aanklager 12 jaar cel. Volgens hem is niet uit te sluiten dat J. wel degelijk in de woning van Elders is geweest, maar is het ook niet te bewijzen. Hij stelt dat de 25-jarige Belg in ieder geval op de uitkijk heeft gestaan bij de overval. J. heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld de dood tot gevolg hebbende.Elders overleed kort nadat de drie overvallers waren vertrokken aan de gevolgen van het brute geweld.