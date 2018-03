Straffen tot 15 jaar geëist voor dodelijke overval in Gees [update]

ASSEN/GEES - Voor de overval in juni 2016 in Gees heeft de officier van justitie 15 jaar celstraf geëist tegen Abdelhak B. (28) uit Amsterdam. Volgens hem is B. medeverantwoordelijk voor de dood van de 69-jarige Elders.

Dat geldt ook voor de 27-jarige Anouar K. uit België. Tegen hem eiste de officier ook 15 jaar gevangenisstraf. Hij en B. hebben altijd ontkend dat ze in Gees zijn geweest.De Antwerpenaar Yero V. (22) hoorde 13 jaar cel eisen. Hij heeft bekend dat hij een van de daders was. De officier van justitie vindt bewezen dat de mannen zich hebben schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag op Elders.Tegen Fidan J. eiste de aanklager 12 jaar cel. Volgens hem is niet uit te sluiten dat J. wel degelijk in de woning van Elders is geweest, maar is het ook niet te bewijzen. Hij stelt dat de 25-jarige Belg in ieder geval op de uitkijk heeft gestaan bij de overval. J. heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld met de dood tot gevolg hebbende.Elders overleed kort nadat de drie overvallers waren vertrokken aan de gevolgen van het brute geweld.Volgens de officier hadden de daders van de overval voorkennis over het feit dat er kluizen in het huis waren, waarin Elders de contante huuropbrengst van zijn bungalows bewaarde. “Nabestaanden zitten met prangende vragen, maar niet op alle zal een antwoord komen; zoals van wie de tip kwam en wie de opdrachtgever was”, aldus de officier.Dat komt omdat alleen V. maar heeft bekend dat hij in Gees is geweest, maar verder niks over anderen wil zeggen. Uit het telecomonderzoek blijkt dat de telefoons van minstens zes mannen in de nacht voor de overval vanuit de Randstad – Den Haag en Amsterdam – naar het noorden zijn gereisd. Die van de vier verdachten hebben telefoonmasten rondom Gees aangestraald in de vroege ochtend van 30 juni 2016. Daarop baseert de officier een deel van het bewijs.Een 37-jarige man uit Den Haag geldt ook nog als verdachte in de zaak. Hij heeft ook een paar maanden in voorarrest gezeten. Of hij zich voor de rechter moet verantwoorden, beslist het Openbaar Ministerie na de zaak tegen de andere verdachten.De officier haalt het bewijs tegen verdachten B., K. en V. ook uit hun DNA, dat in de woning is gevonden. De verklaringen van de eerste twee over dat die sporen via anderen in Gees is beland, noemde de aanklager ongeloofwaardig. Ook stelt hij dat V. zijn rol bij de overval zo klein mogelijk heeft gemaakt in zijn bekentenis om zo minder straf te krijgen.Terwijl V. zegt dat hij zich alleen met de vriendin van Elders heeft beziggehouden – hij liep met haar meer naar de kluizen – vindt de officier dat uit de sporen blijkt dat hij net als B. en K. met Elders heeft gevochten.De ondernemer is volgens hem vermoedelijk met voorwerpen geslagen door de mannen. Hij had blauwe plekken over zijn hele lichaam, zeven gebroken ribben, breuken in zijn gezicht, hersenletsel en een gescheurde milt en een ader, waardoor hij heel veel bloed heeft verloren. “Hij moet een heel pijnlijke dood hebben gehad”, aldus de officier.De weduwe van Elders eist een schadevergoeding van bijna 1,2 miljoen van de verdachten. De officier vindt dat 128.000 euro moet worden toegekend. Voor de rest vindt hij dat de vrouw naar de civiele rechter moet, omdat de claim te ingewikkeld is voor het strafproces. De kinderen van Elders hebben wat hem betreft recht op ruim 13.000 euro.Alle verdachten zijn eerder veroordeeld. Zo zat B. straffen tot vijf jaar en acht maanden uit voor eerdere overvallen en werd K. eerder veroordeeld tot vier jaar cel. Alleen V. is niet eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Daarom pakt zijn strafeis lager uit.Vrijdag komen de advocaten van de vier verdachten aan het woord. Dan wordt ook bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.