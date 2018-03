Deel dit artikel:











Marketing Drenthe wil meer Duitsers en Vlamingen in de provincie Marketing Drenthe is bezig met het opzetten van een fietscampagne (foto: Provincie Drenthe)

ASSEN - Grote groepen Chinezen en Japanners overspoelen Amsterdam, Volendam en Giethoorn. De typische toeristenplekken kunnen het bijna niet meer aan. Drenthe richt zich vooralsnog vooral op Duitsers en Vlamingen.

De afgelopen jaren is er in Drenthe niet veel gedaan om meer buitenlandse toeristen te trekken. "Maar daar is sinds een jaar verandering in gekomen", vertelt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe.



Vizier op fietsen

Drenthe was vooral actief op de binnenlandse markt. Maar Crum ziet veel toekomst in buitenlandse toeristen. "Zelfs in de afgelopen jaren, toen we weinig aandacht hadden voor het buitenland, zagen we al meer Duitsers en Vlamingen komen."



Samen met het NBTC, dat Nederland in het buitenland op de markt zet, is Marketing Drenthe nu bezig om een fietscampagne op te zetten. "Daarbij richten we ons vooral op het fietsen door de natuur langs typische Drentse plekken. Denk aan Orvelte, de brinkdorpen en schaapskooien. Maar ook willen buitenlandse gasten graag naar WildLands en het Drents Museum", weet Crum. Om Duitse gasten te ontvangen, is Marketing Drenthe druk met het vertalen van bijvoorbeeld fietsroutes.



'Chinezen interessante doelgroep'

Voorlopig richt de organisatie zich nog niet op de Chinezen en Japanners. Crum heeft daar een verklaring voor. "Duitsers en Vlamingen kunnen we hier met relatief weinig inspanningen naar toe halen. Chinezen zijn in de toekomst misschien een interessante doelgroep. Maar nu willen zij Nederland nog graag in een dag zien. Wanneer ze daar meer tijd voor uittrekken, dan wordt het een ander verhaal."