Verkiezingsvlog: De viskraamvisie van Noordenveld

RODEN - De nieuwe Albertsbaan in Roden ligt er, maar de discussie is nog niet voorbij. De oliebollenkraam moest namelijk verhuizen naar een omstreden plek.

Voordat deze 'viskraamsoap' voorbij is, zijn er waarschijnlijk nog wel wat centrumvisies, conceptcentrumvisies en startdocumenten te gaan. Verslaggever Marjolein Knol praat er in begrijpelijke taal over in haar verkiezingsvlog voor de gemeente Noordenveld.Vanavond is het vijfde verkiezingsdebat te zien bij RTV Drenthe. Deze keer staat de gemeente Noordenveld centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.Het laatste verkiezingsnieuws vind je op drenthekiest.nl