Janneke Ensing over Ronde van Drenthe: Hoe zwaarder, hoe beter 'De kop' staat goed voor de Ronde van Drenthe bij Janneke Ensing (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - "Hoe zwaarder, hoe beter voor mij", zegt wielrenster Janneke Ensing uit Gieten over de Ronde van Drenthe. Morgen rijdt ze de Drentse Acht van Westerveld, zondag volgt de wereldbekerwedstrijd.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik hoop dat ik me morgen een beetje rustig kan houden, dan ga ik zondag knallen", zegt Ensing. Nu de wedstrijd van zondag in Emmen van start gaat, krijgen de vrouwen al vroeg in de wedstrijd de keien rond Borger te verstouwen. Ook nieuw zijn de keien in de finale bij Echten, twintig kilometer voor de streep. "Het gaat gewoon een hele zware koers worden met regen en wind. Dus ik denk dat in de finale in Echten bij de meesten het kaarsje wel uit is. Ik ben benieuwd hoeveel vrouwen we dan nog over hebben."



Trainen op schema's

Ensing traint dit seizoen voor het eerst op schema's van haar trainer. Ze had er eerder geen geld voor. Maar na een sterk seizoen kreeg ze een verbeterd contract van haar ploeg, waardoor ze het zich nu wel kan permitteren."Ja, op m'n 31e begin ik er toch maar aan. Ik stapte eerst gewoon m'n bed uit, keek naar buiten en voelde hoe m'n benen waren. Hij is meer van de wattages. Ik kijk nu wat vaker op m'n schermpje", zegt Ensing lachend.



De kop staat goed

Met de zesde plaats in de Strade Bianche in Italië onder barre omstandigheden en de overwinning in Le Samyn des Dames staat 'de kop' goed bij Ensing. Normaalgesproken rijdt ze zondag in dienst van sprintster Chloe Hosking. "Tot nu toe heb ik hier nog niet m'n beste klasseringen gereden, maar we zullen zien. Er is veel publiek dat speciaal voor mij komt kijken, dus ik ga me zeker laten zien", besluit Ensing



Live op TV Drenthe

De Drentse Acht van Westerveld gaat over 142 kilometer en gaat morgenmiddag om 13.00 uur van start op de Brink van Dwingeloo. De Ronde van Drenthe voor zowel de vrouwen als de mannen is zondag vanaf 13.45 uur live te volgen op TV Drenthe.