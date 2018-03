Ploumen-pluim primeur in Assen

ASSEN - Speciaal op de internationale vrouwendag werd een tweetal vrouwen in het zonnetje gezet vanwege hun doen en laten voor de Asser samenleving. Speciaal daarvoor haalde de PvdA-lijsttrekkers de zogeheten Ploumen-pluim tevoorschijn.

Gewapend met een soort oorkonde getekend door oud-minister Lilianne Ploumen en een bos rode rozen ging PvdA-lijsttrekker Natasja Lubbers op pad om de dames te verrassen. Die tot het moment van waarheid nog van niets afwisten.De eerste persoon die verrast werd, was Dineke Mellink. Zij kreeg de onderscheiding, vanwege haar inzet bij Stichting Leergeld . Een stichting die zich inzet voor kinderen die vanwege de financiële situatie van hun ouders niet mee kunnen doen aan de activiteiten die voor andere kinderen zo normaal zijn. "Totaal verrast, maar ook heel fijn om in het zonnetje gezet te worden."Onderneemster Felicia Molema was de tweede persoon die de 'pluim' mocht ontvangen. Zij kreeg dit compliment volgens Lubbers vanwege haar goede inzet voor de Asser binnenstad. "Fantastisch", vindt Molema. Ze is naar eigen zeggen vereerd, "dit geeft de burger moed!"Het was de eerste keer dat de Ploumen-pluim werd uitgedeeld. Het initiatief ontstond door de PvdA-lijsttekkers uit Assen, Veendam en Oldambt. Met dit initiatief willen ze de vrouwen die zich inzetten voor de maatschappij even in het zonnetje zetten.De pluimen zijn vernoemd naar voormalig minister Ploumen vanwege haar acties tegen onder andere Donald Trump, over de anti-abortusmaatregelen, maar ook vanwege de lancering van She Decides , na de me-too discussie.