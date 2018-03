Deel dit artikel:











Partijen Borger-Odoorn zien weinig in windmolenplan PvdA Over de acceptatie van het windpark zijn de meningen verdeeld (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De lijsttrekkers uit de gemeente Borger-Odoorn debatteerden bij RTV Drenthe over onder meer over het wel of niet accepteren van de komst van windmolens. Vooral de PvdA en Leefbaar Borger-Odoorn leggen zich hier allerminst bij neer.

De komst van de windmolens lijkt onomkeerbaar sinds de Raad van State in februari groen licht heeft gegeven. De meeste partijen richten zich op een toekomst met windmolens. Ze vinden daarom dat de gemeente Borger-Odoorn moet werken aan de acceptatie ervan.



'Miljoenen terugverdienen'

De PvdA denkt daar anders over en komt met een alternatief plan. "Uitkopen die handel", zegt Henk Zwiep, doelend op een vergoeding voor de initiatiefnemers van het windpark, om de komst van de molens te verhinderen. "Het uitkopen zou miljoenen kosten, maar dat kun je terugverdienen. Wind op zee is een stuk goedkoper geworden. Door een andere subsidiestroom te organiseren kun je op de kosten besparen."



Hoop op Wiebes

Niek Wind van Gemeentebelangen vindt dat er wel aan de acceptatie moet worden gewerkt. "Maar," zo voegt hij daaraan toe, "we hebben een nieuwe minister. Die heeft in het gasdebat laten zien dat hij veel meer empathie heeft voor de inwoners dan dat zijn voorganger Kamp had. De grote hoop is daarom gevestigd op minister Wiebes."



"Een wassen neus", noemt Roelof Tuin het uitkoop-idee van de PvdA. "Het is niet goed om alles nog eens te gaan rekken. Het is nu zaak om te werken aan de acceptatie." De ChristenUnie sluit zich daarbij aan en pleit voor maximale compensatie. D66 kwalificeert het hele windmolenproces als een 'democratische ramp', maar zegt ook: "De hoogste raad heeft gesproken."



'We blijven ons verzetten'

GroenLinks haakt in op de uitspraak over het uitkopen. "Dat lijkt me niet realistisch", aldus Pieter de Groot, die verder de nadeelcompensatie als aandachtspunt aanstipt.



"Ze staan er nog niet, dus wij zijn tegen", stelt Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn duidelijk. "We gaan het besluit niet accepteren. Er moeten nog vergunningen verleend worden, en er lopen nog diverse procedures. We blijven ons verzetten."



De VVD hamert op een gebiedsfonds. "Zodat inwoners worden gecompenseerd en zodoende kunnen meeprofiteren", aldus Erik Huizing.