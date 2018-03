Monte Christo BV uit Emmen failliet

EMMEN - Monte Christo BV uit Emmen is vandaag door de rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard.

Monte Christo is opgericht door Henriëtte Bijen om jongeren met een beperking te begeleiden naar werk. In 2016 bleek dat Bijen daarbij tientallen mensen heeft gedupeerd. Zo was er een vermoeden van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) en bracht ze 5.000 euro entreegeld in rekening bij mensen die met haar wilden samenwerken, zonder daar iets noemenswaardigs voor terug te leveren. Rekeningen voor in totaal tienduizenden euro’s bleven onbetaald. Het zorgkantoor van Menzis startte eind 2016 een onderzoek naar de mogelijke fraude met zorggeld.Na publicaties van De Monitor en RTV Drenthe kwam het project van Monte Christo in Klazienaveen op losse schroeven te staan. Bijen had de oude discotheek Le Barrage in die plaats gratis van de gemeente gehuurd om er een onder meer een sportschool en een leerwerkplaats op het gebied van techniek te beginnen. Ze vroeg een ton subsidie aan voor de verbouwing, maar de gemeente kende die uiteindelijk niet toe. Begin vorig jaar vertrok Monte Christo weer uit het pand, dat nu weer te koop staat.Bijen heeft talloze bv’s, zoals Stichting Phareon en Henriëtte Bijen Coaching en Mediation en kan haar werkzaamheden via die bedrijven voortzetten. Ze is momenteel ook actief in Polen. Bijen was niet voor commentaar bereikbaar. In een reactie laat zorgkantoor Menzis weten dat het onderzoek nog loopt: "We willen ons eerst verdiepen in dit nieuws.”