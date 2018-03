Deel dit artikel:











Buddy's uit Assen wijzen jonge nieuwkomers de weg Leerlingen van het Nassau College helpen leerlingen van de Internationale Schoolklas (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

ASSEN - De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen experimenteert met het Peer2Peer-project. Hierbij worden leerlingen van andere middelbare scholen in de Drentse hoofdstad gekoppeld aan jonge zogeheten nieuwkomers om samen activiteiten te ondernemen.

Geschreven door Josien Feitsma

Assen is de eerste stad in het Noorden die dit project aangaat. Een half jaar lang spreken de 'buddy’s' één keer in de week af. Op deze manier leren de ISK-leerlingen de taal beter spreken en kunnen de Nederlandse leerlingen de ISK'ers de weg wijzen in de Nederlandse maatschappij en het onderwijs.



Sociaal afgezonderd

"We zijn een ISK op een aparte locatie, wat betekent dat je weinig contact hebt met andere Nederlanders. Om dat sociale contact op te bouwen, vonden wij het een goed idee om één keer in de week iets af te spreken met een Nederlandse leerling", vertelt Johan Wibbens, mentor van de ISK-leerlingen.



Leeftijdsgenoten

Het project draait erom dat leeftijdsgenoten uit verschillende zogeheten peergroups elkaar ontmoeten. Wibbens: "Van een docent kun je bepaalde dingen aannemen: regels, spelling, grammatica. Maar op sociaal gebied leer je van leeftijdsgenoten heel andere dingen." Hij geeft het voorbeeld van social mediagebruik en vriendjes. "Dat soort dingen leer je van een leeftijdsgenoot."



Zowel de schakelklas, de scholieren uit Assen en de docenten zijn in de weken voorafgaand aan het project gecoacht. Ingrid van den Bosch leidde die bijeenkomsten.



"Het is niet zo vanzelfsprekend dat alles meteen goed gaat. Het gaat om omgangsvormen, over culturele diversiteit. Kijk, het zijn geen hulpverleners. Vandaar dat ze ook goed worden opgeleid in hoe ze bijvoorbeeld omgaan met vertrouwelijke informatie. Wat doe je met informatie waar je van schrikt als buddy?"



Niet voor iedereen

Niet alle leerlingen van de Internationale Schakelklas doen al mee aan het project. De docenten en begeleiders hebben een select groepje van elf leerlingen aangewezen.



Wibbens: "We hebben wel leerlingen gepakt die al één jaar of langer in Nederland zijn zodat ze qua Nederlandse taal wel ietsje sterker zijn. Zo kunnen ze meekomen met de sociale groep. Ook hebben we geen leerlingen van het asielzoekerscentrum betrokken, omdat zij niet weten waar ze over twee of drie maanden gaan wonen."



Vriendschap

De leerlingen zijn op basis van leeftijd, hobby’s en geslacht aan elkaar gekoppeld. "Het is wel fijn als het klikt, dat het goed uitpakt en dat de leerlingen fijn met elkaar dingen doen", zegt Van den Bosch. Toch hoeven de leerlingen volgens Wibbens en Van den Bosch nier per se vrienden te worden.



"Ik heb wel gekeken naar wie er goed gekoppeld kunnen worden, maar ik ben geen datingbureau. Hoe je je vrienden kiest, blijft ondefinieerbaar", aldus Wibbens.