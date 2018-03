Deel dit artikel:











FC Emmen hoopt tegen Jong AZ op 'volle bak' en 3e periodetitel De basiself van FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen kan morgenavond in eigen huis de derde periodetitel in de wacht slepen. Allereerst moeten de mannen van Dick Lukkien zelf winnen van Jong AZ en daarna hopen op puntenverlies van vier concurrenten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De Graafschap, FC Volendam, FC Dordrecht en Telstar moeten punten verspelen. Gebeurt dat, dan pakt de Drentse Club na 15 seizoenen eindelijk weer eens een prijs.



'We gaan er vol voor'

"Natuurlijk moet het heel erg meezitten en is de kans op voorhand niet heel erg groot, maar we gaan er wel vol voor. Bovendien houden we, bij winst, hoe dan ook de beste papieren voor aanstaande maandag wanneer we de laatste wedstrijd in deze periode spelen in Oss", aldus Lukkien,



'We hopen op een volle bak'

De oefenmeester van FC Emmen hoopt op veel steun van het publiek. "Ik hoorde dat men hier rekent op zo'n vierduizend toeschouwers. Toch hoop ik dat dat er meer zullen zijn. De spelers verdienen dat ook in deze periode. We staan bovenaan in de periodestrijd, vijfde in de stand en we zijn al zeven duels op rij ongeslagen. Bovendien hebben we de minste tegengoals en de minste nederlagen geleden."



Zelfde elf

Lukkien wijkt voor het duel tegen Jong AZ niet af van de gebruikelijke opstelling, ook al werden de laatste twee duels (tegen Cambuur en Jong PSV) gelijkgespeeld. "Ik kan niet zeggen dat deze elf het niet goed gedaan hebben de laatste weken. Natuurlijk is een speler als Mario Bilate ook een basiswaardige speler, maar op dit moment vult Anco Jansen de positie in de spits uitstekend in en maakt hij wekelijks het verschil. Of ik hem niet liever op het middenveld heb? Nee, want daar verdelen Hilal Ben Moussa en Glenn Bijl het spel prima en ik wil Anco het liefst zo dicht mogelijk bij de goal van de tegenstander aan de bal hebben."



Jong AZ

Jong AZ is de huidige nummer 16 op de ranglijst in de Jupiler League. De ploeg uit Noord Holland heeft 29 punten uit 27 duels. FC Emmen heeft er 46 uit 27. In de heenwedstrijd, op 20 oktober, bracht Jong AZ de formatie van trainer Dick Lukkien de eerste nederlaag van het seizoen toe. In een winderige en kletsnatte polder in Wijde Wormer werd het 2-1. "Dat was misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Dus naast het feit dat we gaan voor de periodetitel hebben we ook nog iets goed te maken."



Programma morgenavond

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht

NEC - FC Volendam

RKC Waalwijk - Jong PSV

FC Emmen - Jong AZ

FC Den Bosch - FC Oss

SC Cambuur - Almere City FC

FC Eindhoven - Fortuna Sittard

De Graafschap - FC Dordrecht

Telstar - Helmond Sport

Jong Ajax - Go Ahead Eagles