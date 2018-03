Deel dit artikel:











Dorpsbelangen Drouwenermond kan dorpshuis De Assekolke overnemen Het gemeentehuis in Borger-Odoorn (foto:Google streetview)

EXLOO - Niets lijkt de overdracht van dorpshuis De Assekolke aan Dorpsbelangen Drouwenermond nog in de weg te staan. De gemeenteraad was vanavond bij het bespreken van het voorstel positief over de plannen voor het pand.

De stichting Boerenrock toonde vorig jaar ook belangstelling voor het pand, een voormalige christelijke school. Maar Boerenrock haakte af, omdat er investeringen nodig zouden zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. Vervolgens kwamen er gesprekken op gang met Dorpsbelangen.



Dorpsbelangen neemt De Assekolke nu over voor één euro en krijgt van Borger-Odoorn 135.000 euro voor verbouw van het pand. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks bijna 10.000 euro subsidie beschikbaar.



Steun van fracties

Alle fracties in de raad steunen het voorstel. “Dorpsbelangen en de inwoners van Drouwenermond verdienen een groot compliment. Ze leveren zelf een grote bijdrage door 50.000 euro aan zelfwerkzaamheid in te brengen, dat is geweldig veel voor zo’n dorp”, aldus Miranda Pathuis van Gemeentebelangen.



De ChristenUnie noemt het dorpshuis belangrijk voor de onderlinge contacten. “Maar hoe gaat het lopen als het nieuwe er weer af is? En rekent Dorpsbelangen niet te veel op de omzet die wordt verwacht”, zo vroeg Eddie Veldkamp van die partij zich af.