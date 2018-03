Twee ton subsidie voor projecten uit Meppel

MEPPEL - Een kinderclub, een klimpark en Mini Meppel Maritiem, een greep uit de projecten die subsidie krijgen van de gemeente Meppel.

Sinds 2015 is er twee ton subsidie per jaar beschikbaar om nieuwe initiatieven te helpen bij het opstarten. Niet de gemeente, maar een onafhankelijke commissie van inwoners bepaalt welke maatschappelijke projecten geld krijgen. Dit jaar krijgen voor het laatst 25 nieuwe ideeën subsidie. Dat zijn vooral ook plannen die in het reguliere subsidiebeleid minder kans maken. Sommigen zijn zeer kleinschalig maar hebben maatschappelijk grote meerwaarde."Het aantal plannen is heel divers en komt uit alle hoeken: sport, cultuur, zorg en kunst. Dit jaar krijgen onder andere: Mini Meppel Maritiem, de renovatie van het Cultureel Historisch Monument Nijveen, het StreetWorkOut Park en het project Meppel tegen eenzaamheid geld" somt wethouder Koos de Vos op. De plannen die buiten de boot vielen kregen van de aanjaagcommissie adviezen hoe ze hun idee alsnog beter konden uitwerken.Kijk hier voor de lijst met alle gekozen maatschappelijke plannen "De kleinste projecten blijven je het beste bij. Daar zitten pareltjes tussen. Zoals het initiatief van een mevrouw om kinderknutselmiddagen te organiseren. Of piepkleine huiskamerconcerten die met een klein setje goed licht en goede geluidsapparatuur ineens veel professioneler en aantrekkelijker worden" vertelt Jeroen Boerwinkel van de aanjaagcommissie.Wethouder Koos de Vos zegt dat dit nieuwe beleid zijn doel heeft gehaald: "Mensen voelen zich uitgedaagd. Dat blijkt uit de toename van het aantal aanvragen. In 2015 waren dit er 25, dit jaar was dit het dubbele" De Vos gaat hier niet meer over, maar heeft wel een tip voor zijn opvolger en de nieuwe gemeenteraad: "Zet de aanjaagsubsidie voort, da's goed voor Meppel."