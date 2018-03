Deel dit artikel:











Beachvolleybaltoernooi Koopmansplein Assen op losse schroeven Het Koopmansplein in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het vijfdaagse beachvolleybaltoernooi op het Koopmansplein in Assen gaat dit jaar mogelijk niet door. Organisator en initiatiefnemer Vaart Welzijn ziet af van de organisatie.

De Asser welzijnsorganisatie legt de prioriteiten dit jaar ergens anders waardoor het toernooi lijkt te sneuvelen. Volgens wethouder Albert Smit is het toernooi relatief duur en kost het veel organisatiekracht. Er is door de wethouder gekeken of andere partijen de organisatie over zouden willen nemen maar daarvoor waren geen gegadigden.



Toernooi wordt niet gemist

Wethouder Smit reageerde op vragen van raadsfracties van de VVD en de PvdA. “Ondernemers in de binnenstad missen het toernooi niet, maar als er toch partijen willen dat het doorgaat kan ik kijken of er nog ergens een subsidiepotje is”, aldus Smit.



Aan het toernooi doen jaarlijks 1200 basisschoolleerlingen mee, tientallen studenten van het Alfa-college en het Drenthe College kunnen ervaring opdoen.



Olympic Moves

Ook het evenement Olympic Moves waarbij jongeren uit de gemeente Assen verschillende sporten kunnen proberen wordt afgestoten door Vaart Welzijn. Dit evenement blijft wel bestaan. De organisatie wordt overgenomen door het Alfa-college.



Een uitzondering maakt Vaart Welzijn voor het evenement Summerbreak. Asser gezinnen kunnen in de zomervakantie een week lang sporten en spelen bij de Bagggelhuizerplas.