Medewerkers Treant hebben buik vol van 'neerbuigende' interim-manager Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. (foto: Treant Zorggroep)

STADSKANAAL - Binnen het team van de kinderafdeling van het Refaja Ziekenhuis groeit de onvrede over het optreden van interim-manager Mark-Erik Nota. Hij is aangesteld om in kaart te brengen in welke ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in de toekomst nog kindergeneeskunde wordt geboden. Nota zou zich neerbuigend opstellen.

Personeelsleden van de kinderafdeling en de afdeling gynaecologie uiten hun onvrede in een brief aan de Raad van Bestuur, die in handen is van RTV Drenthe. "Wij willen als medewerkers serieus genomen worden. Het optreden van de heer Nota hebben wij ervaren als frustrerend, neerbuigend, tegenstrijdig en demotiverend", zo schrijven de medewerkers, die ook aangeven dat ze meer betrokken willen worden in het proces.



Volgens de personeelsleden heeft Nota tijdens een informatiebijeenkomst weinig twijfel laten bestaan over welke locatie naast het Scheper Ziekenhuis Emmen eventueel nog open zou blijven als het gaat om kindergeneeskunde. "En dat is niet Stadskanaal", zo concluderen de personeelsleden in de brief.



De personeelsleden in Stadskanaal vrezen dat ze het onderspit delven, omdat er in Hoogeveen 'meer lawaai' wordt gemaakt. Officieel heeft Treant nog geen besluit genomen over de concentratie van kindergeneeskunde en verloskunde. De zorggroep heeft een tekort aan kinderartsen. Daardoor is de afdeling in Emmen tijdelijk gesloten.



Kosten

Het sluiten en verplaatsen van de kindergeneeskunde vanuit het Refaja naar het Scheper Ziekenhuis zou ook de nodige kosten met zich meebrengen. "Ze vergeten dat zo'n 20 procent van de bevallingen in Stadskanaal op het conto komen van vrouwen uit het AZC in Ter Apel. Bij deze doelgroep is vaker sprake van MRSA-besmetting. Daar zijn in Stadskanaal voorzieningen voor, maar in Emmen moeten die nog gebouwd worden en dat kost natuurlijk geld", melden goed ingevoerde bronnen.



De financiële situatie van de Treant Zorggroep is niet rooskleurig. Als onderdeel van een eerste bezuinigingsronde van 4,5 miljoen euro moeten er 93 banen verdwijnen. Treant denkt dat door natuurlijk verloop en overplaatsing te kunnen oplossen.



In het Refaja Ziekenhuis groeit de angst dat gedwongen ontslagen uiteindelijk onvermijdelijk zijn en dat zowel het Bethesda Ziekenhuis als het ziekenhuis in Stadskanaal uiteindelijk dagziekenhuizen worden.



Reactie Treant

Volgens Treant is het nog geen uitgemaakte zaak dat alleen Emmen verloskunde en kindergeneeskunde houdt. “We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe kinderartsen die ons team kunnen versterken, zodat we op alle drie onze ziekenhuislocaties (acute) verloskundige zorg kunnen blijven bieden. Vooralsnog heeft onze zoektocht geleid tot het aanstellen van slechts één nieuwe kinderarts. Voorop staat: als we voldoende nieuwe artsen vinden, dan bieden we verloskunde op de drie locaties weer aan. Lukt dat niet, dan is concentratie op één of twee Treant-locaties noodzakelijk”, stelt woordvoerder Stefan Wesselink.



Volgend Wesselink hebben de vakbonden inmiddels ingestemd met de plannen met personeelsleden in deze eerste bezuinigingsronde. “Personeelsleden die boventallig worden, krijgen een andere functie aangeboden binnen Treant of kunnen gebruik maken van het bestaande sociaal plan. Daarmee zijn gedwongen ontslagen voor deze bezuinigingsronde voorkomen.”