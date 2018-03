PopMixArt moet kunstcultuur Assen een boost geven

ASSEN - Een stichting die de popmuziek en kunstcultuur in Assen gaat bevorderen. Dat is het plan van nachtburgemeester Erwin 'Zed Zeedy' Zijlstra met zijn nieuwe organisatie PopMixArt.

We moeten de popcultuur weer vanaf de grond opbouwen Erwin 'Zed Zeedy' Zijlstra

"Het is hard nodig", vindt Zijlstra, die sinds een jaar nachtburgemeester van Assen is. "We hebben een rijke historie als het gaat om popmuziek. En niet alleen dat. Ook op het gebied van kunst is er heel veel te doen. Dat moet gestimuleerd worden."Sinds vier jaar bestaat organisatie PopAs niet meer. Die hield zich bezig met het bevorderen van de popcultuur in de stad. "Maar ook in de periode waarin PopAs actief was, gingen mensen al minder naar concerten in Assen. Die daling zat er toen al in. We moeten de popcultuur weer vanaf de grond opbouwen."Dat hoopt Zijlstra met zijn pas opgezette organisatie te doen. PopMixArt wil verborgen talenten meer zichtbaarheid geven. Het is een combinatie van populaire muziekstromingen en kunst."We zoeken podia in welke vorm dan ook en mogelijkheden tot expositie van kunst. Dat hoeft niet direct in het Drens Museum, maar we denken bijvoorbeeld aan lokale ondernemers die een wandje vrij hebben. Als je een schilderij kunt bezichtigen terwijl je een broek uitzoekt, nodigt dat meer uit dan wanneer je een paar euro moet betalen voor een hele expositie. Voor een muzikant is een podium de plek om je kunsten te vertonen, maar voor een kunstenaar kan dat van alles zijn."PopMixArt werkt voorlopig nog vanuit de Noabershop aan de Rolderstraat. Hier zullen kleine optredens en exposities plaatsvinden. Daarnaast zoekt de organisatie momenteel contact met lokale ondernemers om een samenwerking mee aan te gaan. Dan worden er evenementen gepland.Op den duur wil Zijlstra ook zeggenschap krijgen in evenementen als het Bevrijdingsfestival en het TT-festival en wil hij vanuit PopMixArt zelf evenementen organiseren.Het eerste evenement is een cross-over tussen popmuziek en schilderkunst. In New Café Image speelt op woensdag 14 maart de Engelse punkband Contempt en in plaats van een muzikaal voorprogramma mag lokale kunstenaar Shawn Keating een van zijn schilderijen tentoonstellen. Hij schilderde punkbands Sex Pistols, Green Day en The Prodigy. Het publiek mag via Facebook kiezen welk van drie werken geëxposeerd wordt.