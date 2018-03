Deel dit artikel:











'Kappers moeten huiselijk geweld signaleren' Kappers zouden moeten leren over huiselijk geweld tijdens de opleiding (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Naast het verzorgen van haar, moeten kappers ook letten op kenmerken die wijzen op huiselijk geweld. Dat vindt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul, die zelf ook slachtoffer van huiselijk geweld is geweest.

Daarom zouden kappers tijdens de opleiding moeten leren hoe zij moeten omgaan met dergelijke signalen.



Dichtklappen

Marjan Visker, kappersdocent aan het Alfa College in Hoogeveen, heeft er al eens mee te maken gekregen tijdens het werk. "In het begin van het schooljaar was er een model die pijn in de nek had en blauwe plekken had. Die liet doorschemeren hoe dit kwam", vertelt Visker. "De leerlinge die haar knipte, klapte dicht. Ze wist niet hoe ze hiermee om moest gaan. Achteraf gezien weet ik ook niet wat ik had moeten doen."



De oproep van het Kamerlid zet de leerlingen bij de kappersschool in Hoogeveen aan het denken. De een zegt de klant te adviseren om naar de huisarts te gaan, waar de ander wat terughoudender is. "Als ik merk dat een klant daar liever niet te veel over zegt, zou ik er niet over verder gaan, denk ik."



Nota aan Rutte

Het voorstel van Van den Hul staat in de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij'. Vandaag overhandigt ze de nota aan premier Rutte.