Folders in Assen niet meer automatisch in de brievenbus Assen gaat gebruikmaken van opt-insysteem (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Waar koop ik de goedkoopste wasmachine? Welke supermarkt heeft het bier in de aanbieding? Assenaren krijgen deze informatie vanaf volgend jaar niet maar automatisch op de deurmat.

Geschreven door Jeroen Willems

Een meerderheid in de gemeenteraad van Assen stemde vandaag in met een motie van GroenLinks, PvdA en OpAssen om de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk anders te regelen. Vanaf volgend jaar gaat Assen gebruik maken van een zogeheten opt-insysteem. Niemand krijgt dan nog een folderpakket in de bus, tenzij diegene dat aangeeft met een speciale sticker (ja/ja) of digitaal.



Amsterdam

In Amsterdam werd het opt-insysteem al eerder ingevoerd. De reclamewereld kwam hier tegen in verweer en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Amsterdam. De rechtszaak werd verloren. Momenteel loopt er een beroepsprocedure. De gemeente Assen wacht die uitspraak af. “Zo weet iedereen waar die aan toe is en komen we de bedrijfstak ook tegemoet. Gemeenten gaan geen afzonderlijke regels instellen”, zegt wethouder Harmke Vlieg.



Meppel

Vorig jaar stemde Meppel al in met de invoering van het opt-insysteem, maar ook daar wordt gewacht op een uitspraak in het Hoger Beroep. In Hoogeveen werd een zelfde motie gisteren afgewezen.