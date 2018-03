Deel dit artikel:











Evenemententerrein Nijeveen op de schop dankzij inwoners Het evenemententerrein in Nijeveen (foto: Google streetview)

NIJEVEEN/MEPPEL - Van Knollenveld tot Evenemententerrein. Met dat in zeer korte tijd ontwikkelde plan haalde Nijeveen 2 ton subsidie van de gemeente Meppel en de provincie voor de renovatie van het evenemententerrein.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De gemeenteraad stemde unaniem voor. Eind maart gaat de schop al in de grond.



Knollenveld

En dat is hard nodig. Voorzitter Rudi Timmerman van de Handelsvereniging: "Het evenemententerrein ligt in een dal en is vaak nat. Dit weekeinde is het Meezingfestijn en bezoekers moeten hun laarzen aan. We wilden zo niet verder met dit knollenveld, maar het terrein is van de gemeente."



Dus gingen de Nijeveners op bezoek bij de gemeente Meppel. Daar snapten ze het al jaren slepende probleem, maar renovatie zou minimaal 2,5 ton gaan kosten. De gemeente had zoveel geld niet, en de procedures zouden veel tijd in beslag nemen. Toen werd Nijeveen creatief.



Zelfredzaamheid 2.0

Twee ton (125.000 euro van de gemeente en 75.000 van de provincie) bleken namelijk wel haalbaar. De Handelsvereniging Nijeveen maakte samen met de Oranjevereniging, Dorpsvereniging, DOS'46, SVN'69, de Skeeler- ijsclub Nijeveen en het Wieler comité een alternatief plan. Een team werd samengesteld en er werd een halve ton in het dorp gezocht. Bij bedrijven die het werk doen werd korting bedongen en een team van vrijwilligers gaat helpen met de werkzaamheden en dat scheelt arbeidsuren. Volgens Timmerman zelfredzaamheid 2.0. Daar had wethouder Henk ten Hulscher wel oren naar.



Wat gaat er gebeuren?

Het evenemententerrein krijgt deels bestrating, riolering, licht- en waterpunten, verlichting en opwaardering van het voetbal-volleybalveld. Dan kan het weer 25 jaar mee. Sporthal en kerk kunnen het bestrate gedeelte gebruiken als parkeerruimte.



De gemeenteraad was vol lof over de plannen van het team Nijeveen. Voorzitter Rudi Timmerman is blij: "Het Meezingfestijn is het laatste evenement op het knollenveld. In juni vieren we de feestweek van Nijeveen op het nieuwe evenemententerrein."