Geen noodgeld voor Muziekcoöperatie Meppel De Muziekcoöperatie wil graag een permanente subsidie (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - 'Zeer sympathiek, maar we gaan het niet zo doen'. Dat is in het kort de samenvatting van de noodsprong die SP en GroenLinks in de gemeenteraad van Meppel wilden maken om de Muziekcoöperatie op de been te houden.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De tijdelijke subsidie van de Muziekcoöperatie is op en daarom werd vorige week zaterdag het laatste concert gegeven. De eigen inkomsten zijn niet genoeg om het poppodium draaiende te houden. Gisteren zijn de vrijwilligers begonnen met het leegruimen van de monumentale gymzaal van de oude RSG Meppel waar de concerten de laatste tijd gehouden werden.



Wij zijn permanent, niet tijdelijk

De Muziekcooperatie wil geen tijdelijke subsidie meer maar permanent worden opgenomen in het cultuurbeleid van de gemeente. Het poppodium en de wethouder steggelen al sinds november over een nieuwe tijdelijke subsidieaanvraag.



Sympathieke noodsprong niet haalbaar

SP en GroenLinks deden een ultieme poging om bij de gemeenteraad 6.825 euro los te peuteren om de Muziekcooperatie dit jaar in de benen te houden. Beide oppositiepartijen wilden tegelijk de nieuwe gemeenteraad de opdracht geven om te zoeken naar een structurele oplossing. Dat ging de raad, maar ook wethouder Henk Ten Hulscher, te ver.



"Er ligt een onvoldragen subsidie-aanvraag van de Muziekcooperatie. Als we nu daar buitenom ineens een bedrag beschikbaar stellen om ze te redden, hoe moet ik dat aan andere subsidie-aanvragers uitleggen die ook een voldragen aanvraag moeten indienen waar de raad een besluit over neemt?" vraagt Ten Hulscher zich af. Zo dacht de rest van de gemeenteraad er ook over.



Stoppen of strijdbaar?

SP-fractievoorzitter Xander Topma,GL-fractievoorzitter Hans Kuipers en Wouter van der Burg van de Muziekcooperatie reageerden teleurgesteld. "Als dit definitief ophoudt moet je naar Zwolle of Groningen voor dit soort concerten", aldus Topma. "Als er geen permanente oplossing komt is het echt het definitieve einde", liet Van der Burg Weten. Tegelijk is hij strijdbaar omdat hij net als de wethouder wel kansen ziet om de coöperatie te behouden of op een hoger plan te tillen.



Het is geen geheim dat de wethouder de Muziekcoöperatie wel een warm hart toedraagt. Maar wat de wethouder betreft krijgt de Muziekcoöperatie nu geen permanente financiering. Voor een tijdelijke wil hij zich hard maken. Hij denkt dat de Muziekcoöperatie een heel eind moet kunnen komen door een beroep te doen op haar 500 leden. Ook pleit hij voor meer samenwerking met bijvoorbeeld schouwburg Ogterop en Scala. "Ze kunnen ook een beroep doen op het Cultuurplatform, waar we ook geld in hebben gestopt."



Ontwikkeling magere Drentse popcultuur

De Provincie Drenthe heeft een ton subsidie klaar liggen om de popcultuur in Drenthe verder te ontwikkelen. Want daar is het maar karig mee gesteld. Poppodium Apollo in Emmen is gestopt, De Muziekcoöperatie Meppel ligt stil. De enige die over is: Cultuurhuis Het Podium in Hoogeveen. Dat programmeert wel regelmatig popmuziek en heeft oefenruimtes voor jonge bands, maar is geen volwaardig poppodium. Ten Hulscher heeft in februari een gesprek gevoerd met cultuurgeputeerde Cees Bijl over oplossingen voor de Muziekcoöperatie. Ondertussen is het afwachten of het nieuwe college van B & W en de nieuwe gemeenteraad de coöperatie-bal oppakken of laten vallen.