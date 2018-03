Assen enthousiast over aanpakken binnenstad

ASSEN - Meer groen, speeltoestellen of een paar fonteinen. De ideeën voor een grondige restyling van het Koopmansplein stromen binnen bij wethouder Anry Kleine Deters van de gemeente Assen.

“Ik word door iedereen aangeklampt met ideeën. Ik liep vandaag in de stad en was wel anderhalf uur onderweg voor een stukje waar ik normaal een paar minuten over doe, maar dat is toch prachtig”, zegt Kleine Deters stralend na een lange gemeenteraadsvergadering.Vorige maand deed Kleine Deters een oproep aan de inwoners van Assen om ideeën in te sturen om het Koopmansplein aantrekkelijker te maken. Volgens de wethouder moet de binnenstad van Assen compacter en gezelliger. Ondernemers lijken daar nu ook bewust van te worden. “Er is echt reuring op dit moment. Er worden momenteel zoveel bestemmingsplanwijzigingen aangevraagd, dat kunnen wij als gemeente niet eens aan”, aldus de wethouder.Ondernemers willen allemaal zo dicht mogelijk bij het Koopmansplein in de buurt zitten met hun winkel omdat ze vrezen dat de loop in de rest van Assen straks minder wordt. “We hebben straks geen enkel pand op een benedenverdieping leeg staan rondom het Koopmansplein. Dat is toch geweldig”, zegt Kleine Deters.De gemeenteraad van Assen is ook positief over de plannen voor de binnenstad. De raad ging gisteravond unaniem akkoord met een injectie van drie miljoen om het centrum van Assen aantrekkelijker te maken. Dit bedrag kan nog verder oplopen. De gemeente hoopt nog op drie miljoen euro uit het binnenstadsfonds van de provincie en een zelfde bedrag van de Asser vastgoedondernemers.