Wethouder weerspreekt kwade eigenaar Maxx Sports: Veelvuldig en constructief overleg

HOOGEVEEN - Wethouder Jan Steenbergen zegt dat hij diverse keren met Max Jacobsen van Maxx Sports & Events heeft gesproken en een marktconforme prijs heeft betaald voor zijn tennis-en evenementencomplex.

De wethouder verantwoordde zich gisteravond voor de raad. Die had aan het begin van de vergadering de geheimhoudingsplicht opgeheven. Dat is drie maanden na de onderlinge afspraak niet openlijk over de aankoop van Maxx Sports voor de ontwikkeling van de kunstijsbaan te praten.Met Jacobsen ontstond een conflict toen in het Dagblad van het Noorden een artikel verscheen over de overname van zijn bedrijf door de gemeente. Dat kostte Jacobsen zoveel klanten dat zijn toch al niet goed lopende bedrijf naar de rand van de afgrond gleed.In de raad kreeg wethouder Steenbergen van verschillende kanten vragen over zijn handelen. Maar de wethouder pareerde de kritiek dat hij Jacobsen zou hebben uitgerookt: "Ik heb tegen de journalist gezegd dat er een aantal mogelijkheden was om de kunstijsbaan te ontwikkelen. Daarvan was de aankoop van Jacobsen er één. En dat is alles wat ik heb gezegd."Wel zegt Steenbergen dat hij buiten Jacobsen om met de bank heeft gepraat: "Op een gegeven moment liep het spaak, kwamen wij niet verder met Max. En toen dachten wij waarom wil de bank niet met ons praten en toen hebben we contact opgenomen met de bank. Dat is niet achter de rug om met de bank praten, want zonder toestemming van de bank kon Max niet verkopen."Jacobsen beklaagde zich erover dat de gemeente zich van die aankooptactiek bediende. De wethouder is zich van geen kwaad bewust: "Ik ben er van mezelf van overtuigd en ik kan iedereen recht in de ogen kijken dat wij altijd in goede harmonie om tafel hebben gezeten."