Deel dit artikel:











Zwembad maakt financiële plaatje kunstijsbaan Hoogeveen rond De gemeente Hoogeveen wil de kunstijsbaan en het zwembad in één gebouw (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - "Het is het meest ideale plaatje", zo omschrijft wethouder Jan Steenbergen de combinatie in één complex van een kunstijsbaan en zwembad. De bouw gaat 34 miljoen euro kosten. Voor de zomer moet het plan klaar zijn.

Geschreven door Hielke Meijer

De gemeente Hoogeveen wil het zwembad en de kunstijsbaan deels bouwen op de plek van Maxx Sports & Events. Deze week sloot ze het koopcontract met eigenaar Jacobsen en betaalde daar 725.000 euro voor.



Besparing

Volgens de gemeente is een combinatie in één gebouw goed voor een besparing van drie miljoen euro vergeleken met de ontwikkeling van twee aparte gebouwen. Dat komt doordat de combinatie 1100 vierkante meter minder oppervlak vergt.



Hoogeveen voorziet bovendien een besparing van vier ton op de exploitatielasten van het zwembad als die combinatie er is. Dat gaat zowel om energielasten als personeelskosten.



Obligaties

Om de financiering rond te krijgen denkt de gemeente Hoogeveen 1 miljoen euro aan obligaties te kunnen slijten in het lokale bedrijfsleven. Steenbergen: "We hebben de ambassadeurs van de kunstijsbaan gevraagd dat te onderzoeken en volgens hen is dat reëel."



De combinatie van zwembad en kunstijsbaan levert volgens de wethouder ook het beste ruimtegebruik op. Steenbergen: "Het past op de strook grond als we het op die manier doen."



4 miljoen BAM

De besparing op de bouwkosten en de opbrengst van de uitgifte van obligaties is nodig om een tekort van vier miljoen euro op de bouw van de kunstijsbaan goed te maken. Dat tekort is ontstaan doordat bouwondernemer BAM volgens Europese regels niet vier miljoen euro mag bijdragen, zoals in het oorspronkelijke plan stond.



Kritiek

PvdA-raadslid Stan van Eck bekritiseert de wethouder op de financiële wijzigingen. Van Eck vindt dat vorig jaar de raad op grond van verkeerde cijfers heeft ingestemd met de financiering van de kunstijsbaan. "Nu blijkt dat dat juridisch niet kan. We hadden als raad eerder geïnformeerd moeten worden dat er voor de ijsbaan vier miljoen tekort was. De wethouder zegt dat het raadsvoorstel toen niet goed geformuleerd is en dat is vrij ernstig."