Historisch schaatsdiner voor Piet Kleine en Renate Groenewold Historisch schaatsdiner voor Piet Kleine en Renate Groenewold (foto: House of Sports)

SCHAATSEN - Een historisch diner gisteravond in Amsterdam. Maar liefst 43 wereldkampioenen allround dineerden samen onder de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Twee daarvan wonen in Drenthe.

Renate Groenewold uit Assen werd wereldkampioene allround in 2004. Piet Kleine uit Kerkenveld pakte de titel in 1976.



Het diner werd georganiseerd ter ere van het WK allround dat na 125 jaar weer terug is in Amsterdam. Vanavond worden in het Olympisch Stadion de eerste afstanden verreden. Ireen Wüst, die alleen voor de foto naar het Rijksmuseum kwam, gaat dit weekend voor haar zevende wereldtitel. Sven Kramer kan z'n tiende wereldtitel binnenslepen.