Deel dit artikel:











Zelfs de paspoppen worden gecontroleerd in Emmen voor komst Wilders Emmen maakt zich klaar voor bezoek van PVV-leider Geert Wilders (foto: RTV Drenthe) Politie bij het gemeentehuis in Emmen (foto: RTV Drenthe) Op het Raadhuisplein is ee vak afgezet voor de antifascistische actiegroep AFA Noord (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De komst van PVV-leider Geert Wilders zorgt voor de nodige veiligheidsmaatregelen in Emmen. Zo is er veel politie op de been en kunnen inwoners van het centrum hun vuilnis niet weggooien omdat de vuilnisbakken zijn afgesloten. En worden er inspectierondjes gedaan.





Het winkelend publiek op de markt reageert wisselend op de komst van Wilders. Van 'Ik vind het mooi' tot 'Wat is hier aan de hand? Komt de koning?'



PVV-leider Geert Wilders komt rond 13.00 uur in Emmen aan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om 13.00 uur



Lees ook: 'Geert Wilders en de antifascisten moeten niet tegenover elkaar komen te staan'

Antifascisten

De antifascistische actiegroep AFA Noord demonstreert in Emmen. De groep wil een tegengeluid laten horen. Bij het gemeentehuis is een vak afgezet met dranghekken om te demonstreren. Burgemeester Eric van Oosterhout zei eerder tegen RTV Drenthe dat de groep overleg heeft gehad met de politie en dat er maatregelen zijn genomen. ''Het is het ene geluid en het andere geluid. Maar je moet het zo organiseren dat er geen gedoe van komt.'' Een winkeleigenaar vertelde dat zelfs de paspoppen buiten gecontroleerd werden.Het winkelend publiek op de markt reageert wisselend op de komst van Wilders. Van 'Ik vind het mooi' tot 'Wat is hier aan de hand? Komt de koning?'PVV-leider Geert Wilders komt rond 13.00 uur in Emmen aan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om 13.00 uur start de PVV-leider bij de Hema. Daarna gaat hij over de warenmarkt om te eindigen met een bezoek aan het woon/zorgcomplex de Holdert.De antifascistische actiegroep AFA Noord demonstreert in Emmen. De groep wil een tegengeluid laten horen. Bij het gemeentehuis is een vak afgezet met dranghekken om te demonstreren. Burgemeester Eric van Oosterhout zei eerder tegen RTV Drenthe dat de groep overleg heeft gehad met de politie en dat er maatregelen zijn genomen. ''Het is het ene geluid en het andere geluid. Maar je moet het zo organiseren dat er geen gedoe van komt.''