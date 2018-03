Stelling: Ik lees te weinig

ASSEN - Morgen begint de Boekenweek. Een week lang staat het Nederlandse boek in het zonnetje. Thema dit jaar is natuur.

Vorig jaar werden ruim 41 miljoen boeken verkocht. Maar wat blijkt: het aantal mensen dat in hun vrije tijd leest neemt af, blijkt uit onderzoek . Dat komt vooral omdat we veel meer tijd besteden aan digitale middelen. Computer, smartphone en tablet slokken steeds meer van onze vrije tijd op.Hoe is dat voor u? Koopt u nog wel eens een boek en leest u nog in uw vrije tijd? Of blijven gekochte boeken ongelezen in de boekenkast staan.