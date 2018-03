Deel dit artikel:











Werkstraf geëist tegen Assenaar voor meesleuren man op motorkap Assenaar voor rechter voor meesleuren man op motorkap (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN - Voor het meesleuren van een man op de motorkap en die hulpeloos achterlaten is tegen een 48-jarige automobilist uit Assen een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist.

De Assenaar reed op 17 april 2016 na een avondje stappen in Groningen met een vriend naar Assen. In de vroege ochtend boden de mannen op het Schuitendiep in Groningen twee vrouwen een lift aan. Direct daarop stak een man zijn hoofd door het raampje en riep: "Wat moeten jullie met mijn vriendin."



Meegesleurd

Terwijl de boze man om de auto liep, gaf de Assenaar gas. De boze man werd geschept en werd op de motorkap enkele meters meegesleurd. In een bocht gleed het slachtoffer van de wagen en bleef gewond op straat liggen. De Assenaar en zijn vriend reden weg.



'Hij sprong zelf'

Het slachtoffer had een beschadigd gebit en kneuzingen. De Assenaar zei tegen de rechters dat hij was geschrokken doordat de andere man erg agressief was. Die sprong op de motorkap toen hij optrok, zei de Drent. Hij reed niet eens zo hard weg, zei hij. Die lezing werd niet gesteund door getuigen.



De Assenaar heeft een oud strafblad met geweldsdelicten. Hij heeft een baan. Met deze omstandigheden moet rekening worden gehouden, vindt de officier. Naast de straf eiste hij voor het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1600 euro.